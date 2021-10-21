Ankara'daki adam 'Yine o kadının yanından mı geliyorsun' diyen eşini öldürdü

Ankara'daki adam 'Yine o kadının yanından mı geliyorsun' diyen eşini öldürdü

Başka bir kadınla dini nikahı olan adamın yüzünden başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Sinirlenen Zeynel Korkmaz, bıçak alıp eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Ankara'da yaşayan inşaat işçisi Zeynel Korkmaz ve eşi Reyhan Korkmaz tartışmaya başladı.

Zeynel Korkmaz'ın dini nikahla birlikte olduğu başka bir kadın sebebiyle başlayan tartışma, Reyhan Korkmaz'ın 'Yine o kadının yanından mı geliyorsun?' demesiyle korkunç boyuta ulaştı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Mutfaktan bıçak alan Zeynel Korkmaz, eşini 4 çocuğunun gözleri önünde, defalarca boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Vahşi saldırısının ardından evden kaçan adam, polis ekipleri tarafından yakalandı.





CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zeynel Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeynel Korkmaz hakkında, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianeme hazırlandı.

SOY BİRLİĞİ İÇİN REYHAN KORKMAZ ADINA KAYDEDİLDİ

İddianamede, Korkmaz'ın, başka bir kadınla dini nikahlı olduğu ve o kadından olan çocuğunu da soy birliği sağlanması için Reyhan Korkmaz adına kaydettirdiği belirtildi.

İddianame, Ankara 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Zeynel Korkmaz 27 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.