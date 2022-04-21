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- Ankara'daki özel sinema odasında tacize 23,5 yıl hapis talebi
Ankara'daki özel sinema odasında tacize 23,5 yıl hapis talebi
- 21.04.2022 - 12:38
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Birol Salih G. (25), sosyal medyadan tanıştığı B.A.(14) isimli kız çocuğu ile buluştu.
Kızılay'da sinema salonunda 2 kişilik özel oda kiralayan Birol Salih G., buraya getirdiği B.A.'ya cinsel istismarda bulundu.
B.A.'nın olayı anlattığı ailesi ise savcılığa başvurdu. Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınan B.A., Birol Salih G.'den şikayetçi olmadığını söyledi; ancak savcı, 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturma başlattı.
23,5 yıla kadar hapis istemi
DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan Birol Salih G., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Birol Salih G. hakkındaki soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi.
Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Birol Salih G. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 23,5 yıla kadar hapis talep edildi.
B.A. ile buluşmak için Ankara'ya geldi
İddianamede, Birol Salih G.'nin B.A.'yla buluşmak için Ankara'ya geldiği ve buluştuktan sonra sinema salonunda oda kiralayıp, birlikte olduğu belirtildi.
Şahsın durumu ileriki günlerde belli olacak
Mağdurun rıza göstermesinin soruşturma aşamasında ortaya çıktığı; ancak böyle olsa dahi mağdurun 15 yaşından küçük olması nedeniyle sanığın cezalandırılması talep edildi. Birol Salih G., Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.