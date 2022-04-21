Ankara'daki özel sinema odasında tacize 23,5 yıl hapis talebi

İnternetten tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 25 yaşındaki şahıs hakkında, 23,5 yıl hapis talep ediliyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Birol Salih G. (25), sosyal medyadan tanıştığı B.A.(14) isimli kız çocuğu ile buluştu.

Kızılay'da sinema salonunda 2 kişilik özel oda kiralayan Birol Salih G., buraya getirdiği B.A.'ya cinsel istismarda bulundu.

B.A.'nın olayı anlattığı ailesi ise savcılığa başvurdu. Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınan B.A., Birol Salih G.'den şikayetçi olmadığını söyledi; ancak savcı, 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturma başlattı.

23,5 yıla kadar hapis istemi

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan Birol Salih G., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Birol Salih G. hakkındaki soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi.

Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Birol Salih G. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 23,5 yıla kadar hapis talep edildi.

B.A. ile buluşmak için Ankara'ya geldi

İddianamede, Birol Salih G.'nin B.A.'yla buluşmak için Ankara'ya geldiği ve buluştuktan sonra sinema salonunda oda kiralayıp, birlikte olduğu belirtildi.

Şahsın durumu ileriki günlerde belli olacak

Mağdurun rıza göstermesinin soruşturma aşamasında ortaya çıktığı; ancak böyle olsa dahi mağdurun 15 yaşından küçük olması nedeniyle sanığın cezalandırılması talep edildi. Birol Salih G., Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.