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Ankara'daki şahıs dükkanına otomobille dalan ortağını öldürdü

Ankara'daki şahıs dükkanına otomobille dalan ortağını öldürdü

Etimesgut ilçesinde anlaşmazlık yaşayan ortaklardan biri, otomobiliyle dükkana daldı. Öfkelenen bir diğer ortak ise tabancayla ateş yağdırdı. Vurulan şahıs hayatını kaybetti.