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- Ankara'daki şahıs dükkanına otomobille dalan ortağını öldürdü
Ankara'daki şahıs dükkanına otomobille dalan ortağını öldürdü
Etimesgut ilçesinde anlaşmazlık yaşayan ortaklardan biri, otomobiliyle dükkana daldı. Öfkelenen bir diğer ortak ise tabancayla ateş yağdırdı. Vurulan şahıs hayatını kaybetti.
- İHA
- 02.12.2021 - 09:19
- Güncelleme : 02.12.2021 - 09:55
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Murat Öztok isimli şahıs, iş ortağı olan H.T ile alacak verecek tartışması yaşadı.
Tartışmada ortağına öfkelenen Öztok, sokakta duran otomobiline binerek kafenin camından içeriye daldı.
BİRİ DÜKKANA DALDI BİRİ ATEŞ AÇTI
H.T. ise kafeyi yerle bir eden ortağına, cebindeki silahı çıkarıp ateş etmeye başladı. Öztok vurularak ağır yaralanırken H.T. ise olay bölgesinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Öztok’u ambulansla Etimesgut Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Öztok, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, H.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.