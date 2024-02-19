Ankara'dan Amasra'ya gezmeye geldi, öldü... Ankara'dan Amasra'ya gezmeye geldiği öğrenilen Yusuf Ülger isimli şahıs, girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

İHA

Ankara'dan Amasra'ya gezmeye gelen Yusuf Ülger'in hevesi yarım kaldı...

Amasra ilçesi Küçük Liman olarak bilinen deniz kenarındaki kayalıklarda, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından bir mont bulundu.

İhar üzerine bölgeye gelen ekipler montun sahibini aramaya başlarken, kimliğe ulaştı.

Monttan çıkan kimlikte, şahsın bir üniversitede teknisyen olarak çalıştığı tespit edilirken isminin ise 42 yaşındaki Yusuf Ülger olduğu belirlendi.

Ülger'in Ankara'dan otobüsle Amasra'ya geldiğini tespit eden ekipler, çevredeki binaların güvenlik kamera görüntülerinde şahsın denize girdiğini ve bir daha çıkmadığını belirledi.

5 saat boyunca arandı

Bunun üzerine polis ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığın ekipleri, liman içerisinde ve açık denizde detaylı bir arama başlattı. 9 dalgıç, 2 bot ile yaklaşık 5 saat boyunca arama çalışmaları yürütüldü.

Liman içerisi, kayalık diplerinde detaylı bir arama yürüten dalgıçlar, montun bulunduğu alana yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bölgede Yusuf Ülgen'in cansız bedenine ulaştı.

Sağlık ekipleri müdahale etti ama...

Dalgıçlar, yaklaşık 3 metre derinlikten çıkardıkları Ülgen'in cenazesini kıyıya kadar götürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede öldüğü belirlenen Ülger'in cenazesi, ceset torbasına konularak 112 ambulansına yüklendi.

Ülgen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)