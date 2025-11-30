Antalya Konyaaltı Sahili'nde balık mesaisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'da yağmur yerini güneşe bıraktı.

Antalya'da dün etkili olan yağış sonrası bu sabah 12 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatlerine doğru 20 dereceye yükseldi.

Deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü.

BALIKÇILAR SAHİLE AKIN ETTİ

Birçok amatör balıkçı sabah erken saatlerden itibaren sahilde yerini alırken, bazı vatandaşlar ise dalgalı denizde yüzmeyi tercih etti.

AİLELER DE GÜNEŞİN KEYFİNİ SÜRDÜ

Havanın ısınmasıyla kimi vatandaşlar ailesiyle sahilde kahvaltı yaptı, kimileri ise sahil kenarında yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkardı.