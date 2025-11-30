Abone ol: Google News

Antalya Konyaaltı Sahili'nde balık mesaisi

Antalya'da yağmur sonrası güneşin çıkmasının ardından amatör balıkçılar, denizde oluşan dalgalar eşliğinde Konyaaltı sahilinde olta attı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 15:25
Antalya Konyaaltı Sahili'nde balık mesaisi
  • Antalya'da yağmur sonrası hava 20 dereceye yükseldi, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece oldu.
  • Amatör balıkçılar Konyaaltı sahilinde olta atarken, bazı vatandaşlar dalgalı denizde yüzmeyi tercih etti.
  • Havanın ısınmasıyla birçok kişi sahilde kahvaltı yaptı ve sahil kenarında yürüyüş yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı.

Antalya'da yağmur yerini güneşe bıraktı. 

Antalya'da dün etkili olan yağış sonrası bu sabah 12 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatlerine doğru 20 dereceye yükseldi.

Deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü.

BALIKÇILAR SAHİLE AKIN ETTİ

Birçok amatör balıkçı sabah erken saatlerden itibaren sahilde yerini alırken, bazı vatandaşlar ise dalgalı denizde yüzmeyi tercih etti.

AİLELER DE GÜNEŞİN KEYFİNİ SÜRDÜ

Havanın ısınmasıyla kimi vatandaşlar ailesiyle sahilde kahvaltı yaptı, kimileri ise sahil kenarında yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkardı. 

3. Sayfa Haberleri