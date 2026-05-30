Kemal Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için özür dilerim

Şaibeli kurultay davasından çıkan mutlak butlan kararıyla CHP'de tarih geri sarıldı.

4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı yok sayılırken Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi geri döndü.

2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gelerek destekçileri ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetimini sert sözlerle hedef aldı.

Yolsuzluklara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, partiye sızan FETÖ'cüleri zamanında önleyemediği, yolsuzluk hortumlarını zamanında kesemediği için partililerden özür diledi.

"SİZİ UTANDIRACAK HİÇBİR İŞİN İÇİNDE OLMADIM"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben siyasi yaşamımda sadece vatana hizmet etmiş bir arkadaşınızım.. Bek bir kuruş boğazımdan inmedi. Kul hakkı yemedim yedirtmedim. Bundan sonra da açıkça söylüyorun yedirmeyeceğim.

FETÖ başta olmak üzere hiçbir terör örgütü ile en ufak bir bağlantısı olmamış alnı ak bir adam duruyor karşınızda.

Sizi utandıracak hiçbir işin içinde olmamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum benim tek odağım Türkiye'dir. bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendilerine bulaşmıştır.

"CHP'YE SIZAN FETÖCÜLERİ FARK EDEMEDİĞİM İÇİN..."

Tarih bilmeyenler dinlesin Gazi Atatürk, Samsun'a çıkarken boynunda idam femanı vardı. Şimdi müsade edin bu kardeşiniz sizinle tarih önünde açıkça helalleşsin.

Benim bu örgüte bir özür borcum var. Başlattığım tarihi yürüyüşe sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında farkedemediğim için sizlerden özür diliyorum.

"GAFİLLERİ KOYNUMDA BESLEDİĞİM İÇİN"

Biz vatan dedikçe biz millet dedikçe, dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için özür dilerim.

"HORTUMLARI KESEMEDİĞİM İÇİN"

Sizin helal lokmalarınızdan artırarak partiye verdikleriniz emekleri kendi kurdukları haram sofralarına meze yapanların hortumlarını zamanında kesemediğim için özür dilerim.

"DELEGELERİ PAVYON MASALARINDA PAZARLIK KONUSU YAPANLARI"

CHP'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'İn partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum.

Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip, rüşvete, harama bulaşan o belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden ve tarihin önünde halk deryasından özür diliyorum."