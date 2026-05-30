Türk turistlerin Kos'ta bayram dönüşü yoğunluğu

Bayram tatilinin ardından dönüş hareketliliği Ege’nin popüler turizm noktalarından Kos Adası’nda yoğunluğa neden oldu. Feribotlarla Türkiye’ye dönmek isteyen yolcular, pasaport kontrol noktasında metrelerce uzayan sıralar oluşturdu.

DÖNÜŞ TRAFİĞİ KUYRUKLARI UZATTI

Özellikle öğle saatlerinden itibaren artan yolcu yoğunluğu, sınır geçiş işlemlerinde gecikmelere yol açtı. Tatilciler, feribot seferlerine yetişebilmek için uzun süre pasaport kontrol alanında beklemek zorunda kaldı.

Yoğunluk nedeniyle bekleme sürelerinin normalin üzerine çıktığı gözlendi.

KUYRUKLAR ŞEHİR MERKEZİNE KADAR TAŞTI

Pasaport kontrol noktasında oluşan kalabalık, zaman zaman şehir merkezine kadar uzandı. Tatilciler, sıcak hava ve yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bazı yolcuların uzun süre ayakta beklemek zorunda kaldığı görüldü.

BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU ETKİLİ OLDU

Yetkililer, yaşanan yoğunluğun bayram tatili dönüş trafiğinden kaynaklandığını belirtti. Pasaport işlemlerinin düzenli şekilde devam ettiği ve akışın kontrollü olarak sağlandığı ifade edildi.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Kos Adası’nda yaşanan yoğunluğun gün boyunca devam ettiği, akşam saatlerine kadar da sürmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, yolculara işlemler için erken saatlerde alana gelmeleri yönünde uyarılarda bulundu.