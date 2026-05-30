Kemal Kılıçdaroğlu: Partiyi pavyon masalarına meze edenlerden hesap soracağım

CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ına ilişkin 'şaibe' iddiaları sonrası Özgür Özel ve yönetiminden alınan görev Kemal Kılıçdaroğlu'na iade edildi.

Mahkeme kararı, parti içi karışıklıklarla gündeme gelen CHP'yi daha da karıştırdı.

Kararın ardından Genel Merkez'de Özel destekçileri ile Kılıçdaroğlu tarafı arasında arbede çıkmış, 'tahliye' krizi yaşanmıştı.

Tahliye sonrası Özel ve beraberindekiler TBMM'ye yürümüş, Genel Merkez ise Kılıçdaroğlu'na iade edilmişti.

GENEL MERKEZDE 'HALK BULUŞMASI'

2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, halkla buluşmasında partililere hitap etti.

"Baba ocağına hoş geldiniz." diyerek konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, "Ülkenin geleceği için buradasınız birlikte mücadele edeceğiz." sözlerini kullandı.

PARTİ İÇİNDEKİ USULSÜZLÜKLERDEN "ARINACAĞIZ" DEDİ

'Şaibeli' olduğu gerekçesiyle iptal edilen kurultayın yapılacağı mesajını veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız." sözlerini kullandı.

"Arınacağız" vurgusunu konuşmasında sık sık dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında ortaya çıkanlara da atıfta bulundu.

"CHP'DE DEMOKRASİ ESAS DEDİK, AMA GÖRDÜK Kİ DURUM ÖYLE DEĞİL"

Soruşturmaların derinleştirilmesiyle ortaya çıkarılan usulsüzlüklerin, CHP'nin yeni döneminde yer almayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim." diye konuştu.

"Hesap soracağım." diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Bizim kitabımızda iftira, kin yok. Bizim kitabımızda mertçe hesaplaşma var. Bu hesaplaşma kişisel değil ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır ama bu arınma tasviye değil yeniden doğulur. 38. Kurultay'da bir bayrak değişimi oldu. CHP'de demokrasi esas dedik ama maalesef gördük ki durum öyle değil. O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattı."

"ATAMIZDAN EMANET PARTİYİ PAVYON MASALARINA MEZE ETTİLER"

"Kamuoyundaki derin kuşkular hepimize bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülke demokrasisi de sakatlanır. Delegenin iradesi şaibeli hale gelirse milletin siyasete güveni derin yara alır.

Atamızın emaneti olan partiyi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı. partimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü. Kimler kişisel ikbal hırsı ile hareket etti. Ben hesap soracağım hesap."

"KOLTUK SEVDASINA GEÇİT VERMEYİZ"

“Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partililerimiz o güvenli limanı inşa edecek, doğru düzgün limana gideceğiz. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru lideri ve başımızın tacı olacak.



Biz usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz. Kul hakkı yemedim, yedirmedim. Boğazımdan haram lokma geçmedi. Bundan sonra da açıkça söylüyorum, yedirmeyeceğim. Kul hakkını kimseye yedirmeyeceğim.”