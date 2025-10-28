Antalya'da 1 saat yanından ayrıldı: Geri döndüğünde yaşlı adamı ölü olarak buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaşamını Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sürdüren, kalp rahatsızlığı ve şeker gibi kronik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Ankara Barosu'na kayıtlı 72 yaşındaki avukat Enver Kaynak'ı bakıcısı, evde bırakarak bir süreliğine dışarı çıktı.

Yaklaşık 1 saat sonra eve geri dönen kadın, yaşlı adamı yerde yüzüstü yatar vaziyette buldu.

GERİ DÖNDÜĞÜNDE ÖLÜ OLARAK BULDU

Daha önce de birkaç kez düşerek yaralandığı öğrenilen Kaynak'ın durumunu kontrol eden bakıcısı, yaşlı adamın nefes almadığını fark etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Evde yapılan incelemesinin ardından Kaynak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak'ın bakıcısı ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.