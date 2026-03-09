Rusya: Ukrayna'ya ait 322 İHA'yı vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna ordusunun Rus topraklarına insansız hava aracı saldırısı düzenlediği belirtildi.

Yerel saatle 08.00'den 18.00'e kadar 322 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan açıklamada bunların 3'ünün başkent Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

PARÇALARIN DÜŞTÜĞÜ NOKTALARDA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını aktardı.