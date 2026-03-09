ABD'den Suudi Arabistan'daki büyükelçilik personeline ülkeden ayrılma talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğinde acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine güvenlik riskleri gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verildi.
ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğe yönelik güvenlik uyarısına yer verildi.
Bakanlığın Riyad Büyükelçiliği'nde acil işlerde görevli olanlar dışındaki personel ve ailelerine güvenlik riskleri gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdiği kaydedildi.
DİĞER ÜLKELER İÇİN DE TALİMAT VERİLMİŞTİ
ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Mart'ta Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki devlet personelinden acil görevi olanlar dışındakilere ayrılma talimatı vermişti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi