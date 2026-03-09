İran'dan İsrail'e 3 dalga halinde misilleme saldırısı

İran'ın İsrail'e misilleme saldırıların iki dalgası ülkenin kuzey kesimlerini hedef alırken bir dalgası ise başkent Tel Aviv'in de yer aldığı orta kesimlere yönelik gerçekleştirildi.

Saldırılarda çok başlıklı füze kullanılması dikkat çekti.

İran'ın misillemesi nedeniyle ülkenin büyük bir kısmında sirenler çalarken milyonlarca İsrailli sığınaklara girdi.

Başkent Tel Aviv ve Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.

ŞARAPNEL PARÇALARI İSABET ETTİ

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ülkenin orta kesimindeki Lod ve Rishon Lezion kentlerine şarapnel parçalarının isabet ettiği ve hasar meydana geldiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre 40 yaşında bir kadının şarapnel etkisiyle yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise ülkenin kuzeyine gerçekleştirilen misillemelerde bazı boş alanlara isabetlerin olduğunu bildirdi.