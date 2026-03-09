Şırnak Habur’da tırda arama: 14.6 milyon liralık altın ele geçirildi

Şırnak’taki Habur Gümrük Kapısı’nda yapılan kontrollerde, yurda giriş yapan bir tırda 14,6 milyon liralık kaçak altın bulundu.

14,6 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen detaylı kontroller sonucunda, aracın çekici kısmındaki dolap bölmesinin doğal boşluklarına ve şahsın üzerindeki gizli bölmelere saklanmış halde toplam 8 parça halinde 1 kilogram 998 gram ağırlığında altın olduğu değerlendirilen eşya bulundu.

Ele geçirilen söz konusu eşyaların gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 14 milyon 592 bin Türk Lirası olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda bir şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanılan araç ise muhafaza altına alındı.

Gümrük muhafaza ekiplerinin, ülkenin ekonomik güvenliğini korumak ve kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü bildirildi.