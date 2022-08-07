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    Antalya’da 15 yaşındaki liseli kalp krizinden öldü

    15 yaşındaki lise öğrencisi bilgisayar başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
    • 07.08.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 12:07
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    Antalya’da 15 yaşındaki liseli kalp krizinden öldü

    Antalya’nın Kepez ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evlerinde dün akşam bilgisayar başında oturan Atatürk Endüstri Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Harun Sarı (15), oyun oynadığı sırada fenalaştı.

    Başı önüne düşen Sarı'yı, bir süre sonra kız kardeşi Nisa gördü.

    Nisa ağabeyinin şaka yaptığını düşünerek annesi Hatice Sarı'ya söyledi.

    Oğlunu gördü, 112’yi aradı

    Oğlunun hareketsiz yattığını gören Hatice Sarı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarı'yı yakındaki özel bir hastaneye götürdü.

    Sarı, burada hayatını kaybetti.

    Antalya’da 15 yaşındaki liseli kalp krizinden öldü #1

    Ölüm nedeni kalp krizi

    Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Sarı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Hatice ve Erdal Sarı çift büyük üzüntü yaşarken, Harun'un cenazesi ikindi vakti Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

    Antalya’da 15 yaşındaki liseli kalp krizinden öldü #2


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