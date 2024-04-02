Antalya'da 2 köpek girdikleri ağılda 57 oğlağı telef etti Manavgat ilçesinde, ağıldaki 57 oğlak, 2 köpeğin saldırısı sonucu telef oldu.

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AA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 köpek dehşet saçtı...

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde, telle çevrili ağıldaki 57 oğlağın telef edildiği şikayeti üzerine bölgeye gitti.

Komşunun köpekleri hayvanları parçaladı

Ekiplerin yaptığı araştırmada, oğlakların, komşunun Rottweiler cinsi 2 köpeği tarafından telef edildiği tespit edildi.

Köpeklere el konuldu

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin de yaptığı incelemenin ardından köpekler, Manavgat Belediyesi'ne ait barınağa teslim edildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Oğlakların sahibi ise sosyal medyaya yansıyan videoyla duruma isyan etti.

"Bugün oğlağımı yedi, yarın çocuklarımı yer"

Köpekler için defalarca uyarıda bulunduğunu belirten mağdur, şöyle konuştu:

"57 oğlak bulabildik ölü. Bu köpekler orta yerde niye geziyor? Yasaklanması lazım böyle köpeklerin. Bugün benim oğlağımı yedi, yarın benim çocuklarım buralarda geziyor, çoluğumu çocuğumu da yiyebilir.

"Bir müdahalede bulunsam biz suçlu oluyoruz"

Defalarca söylememe rağmen, kaç sefer davarımı korudum. Ben de bir şey yapamıyorum. Herhangi bir müdahalede bulunsam biz suçlu oluyoruz."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)