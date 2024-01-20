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Antalya'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

Antalya'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan Osman Ş. Jandarma tarafından yakalandı.