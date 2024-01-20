Antalya'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

İHA
Antalya'da Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat’ta çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan ve 21 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Ş.'nin kaldığı adres tespit edildi.
Yakalandı
Osman Ş., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Çenger Jandarma Karakolu ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen çalışma sonucunda yakalandı.
Cezaevine gönderildi
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edilen Osman Ş., mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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