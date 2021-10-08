Çenger Mahallesi’nde 1 göçmen kaçakçısı ile 28 kaçak göçmen, sazlıklar arasında saklanırken yakalandı.

Antalya’da kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

Çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle (GKİT) Mücadele Şube Müdürlüğü, Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ortak operasyon düzenledi.

Çenger Mahallesi’nde, deniz kıyısındaki sazlıklar arasında 28 kaçak göçmen ve organizatörlük yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu A.E.H. isimli şahıs saklanırken yakalandı.

PCR TESTLERİ YAPILDI

Kaçak göçmenler ve A.E.H., Manavgat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi, PCR testine tabi tutuldu.

Antalya’da, 28 kaçak göçmen yakalandı VİDEO



GERİ GÖNDERİLECEKLER

Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.

KAÇAK GÖÇMENLERDEN BİN 500 LİRA ALDI

Adliyeye sevk edilen organizatör A.E.H. isimli şüphelinin karakolda verdiği ilk ifadede, kendisinin Antalya'da ikamet ettiğini, kaçak göçmenlerin Çenger Mahallesi'ne gitmek istediklerini, karşılığında da bin 500 lira aldığını söylediği öğrenildi.