Klima teknik servisinde çalışan işçiler, sabah saatlerinde dükkana geldiklerinde klima motorunu bir gün önce koydukları yerde bulamadı. Kameraları inceleyen işçiler, dükkana hırsız girdiğini gördü.

İş yeri çalışanlarına 'yok artık' dedirten hırsızlık olayı yaşandı...

Görüntülerin adresi Antalya.

Alanya ilçesinde klima teknis servesine, kadın hırsız dadandı. Servis personelleri, mesaiye başlamak için sabah saatlerinde dükkanı açtı.

Hayrete düştüler

Klima motorunu bir gün önce koydukları yerde bulamayan genç işçiler, tedirgin oldu.

Bunun üzerine iş yerine ait güvenlik kameralarını izleyen çalışanlar, gördükleri karşısında hayrete düştü.

Antalya'da 50 kiloluk klima motorunu çalan kadın kamerada VİDEO



"İki kişi zorlanarak kaldırıyoruz"

50 kilogram ağırlığındaki klima motorunu bir kadının rahat tavırlarla yüklenerek götürdüğünü görünce hayrete düştüklerini belirten Mahir Çelik, “Sabah saat 08.00 sıralarında işletmeye geldik. Bir gün önceden yerine koyduğumuz klimanın yerinde olmadığını fark ettik. Daha sonra kamera kayıtlarını açarak, izledik. Biz çalışanların iki kişi zorlanarak kaldırdığı 50 kilogram ağırlığındaki klimanın bir bayan tarafından el arabasına götürüldüğünü ve oradan götürdüğünü görünce hayretler içerisinde kaldık.” dedi.

O anlar kamerada

İHA'nın aktarımına göre; hırsızlık anının yansıdığı güvenlik kameraları görüntülerinde, bir kadının teknik servise ait alana girdiği görülüyor.

İçeriye doğru ilerleyen hırsız, gözüne kestirdiği 50 kilogram ağırlığındaki klima motorunu rahatlıkla kucaklayarak götürüyor.