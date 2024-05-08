Ünlü şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Müzisyen Kalben Sağdıç, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

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İstanbul'da narkotik birimine bağlı ekipler operasyonlarını sürdürüyor.

Ekipler, yapılan çalışmalar sonrası bu sabah saatlerinde İstanbul genelinde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında ise gözaltına alınanlar arasında bir isim dikkat çekti.

Kalben gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç, Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Cihangir Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi.

Emniyete götürüldü

Evde 2 bin euro, 730 dolar ve 1500 lira da bulunurken Kalben Sağdıç, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kalben kimdir?

Türk müzisyen ve söz yazarı Kalben, 1986 yılında İskenderun’da dünyaya geldi. 8 yaşından itibaren müziğe ilgi duyan Kalben’in gerçek adı Kalben Sağdıç.

Yükseköğretimi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yapan sanatçı, yüksek lisansını tamamladıktan sonra iş bulabilmek için İstanbul'a taşındı.

İlk olarak marka müdürü ve ardından senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli mesleklerle uğraşan Kalben, evde çektiği konser videolarla geniş hayran kitlesi kazandı.