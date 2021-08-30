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- Antalya'da alışverişten dönerken yere yığılan adam hayatını kaybetii
Antalya'da alışverişten dönerken yere yığılan adam hayatını kaybetii
- İHA
- 30.08.2021 - 15:43
- Güncelleme : 30.08.2021 - 15:48
Antalya’da Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde 58 yaşındaki boya ustası Duran Özdemir, pazar alışverişini yaptıktan sonra yürürken bir anda yere yığıldı.
Çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamın elindeki poşetlerle aniden yere yığıldığını görünce olayı hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin kontrollerinin ardından Özdemir’in hayatını kaybettiği belirtildi.
FERYATLARI ORTALIĞI İNLETTİ
Öte yandan Cumhuriyet Savcısı, adli tabip ve olay yeri inceleme ekibinin incelemeleri sırasında, kardeşinin öldüğünü öğrenerek eşiyle birlikte olay yerine gelen kız kardeş feryatlarıyla ortalığı inletirken uzun süre sakinleştirilemedi.
MORGA KALDIRILDI
Duran Özdemir’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
'DİYABET DIŞINDA HASTALIĞI YOKTU'
Özdemir’in cansız bedeninin yanındaki pazar poşetlerini aracına koyan eniştesi, kayınının diyabet hastası olduğunu başka bir rahatsızlığının olmadığını söyledi.
YERE YIĞILMA ANI KAMERALARA YANSIDI
Yaşlı adamın alışveriş yaptıktan sonra tavuk aldığı kasaptaki görüntüleri ve yolda yürürken yere yığılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.