Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü ile Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü arasında oynan maçta kavga çıkınca, yumruklar ve şişeler havada uçuştu.

Ampute Futbol 1'nci Ligi'nde mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü ile Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nün, dün Zeytinköy Ampute Futbol Sahası'ndaki karşılaşmasından tansiyon yükseldi.

Maçın ikinci yarısında bir pozisyon sonrasında oyuncular arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmaya kulübeden ve saha dışından da müdahale olunca ortalık bir anda karıştı. Kulübede bulunan Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Alper Er, bazı engelli oyuncuları darbedince kavga büyüdü. Bazı engelli oyuncular, yerde yatarken tekmelere maruz kaldı. Kavga anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

KAVGA, POLİS MÜDAHALESİ İLE BİTTİ

Maçın hakemleri ve diğer oyuncuların araya girmesiyle saha içerisindeki kavga yatıştırılmaya çalışılırken, maçı izlemeye gelenler arasında da kavga çıktı.

Yumrukların ve şişelerin havada uçuştuğu kavga, polis müdahalesi ile sonlandırıldı. Maç hakem tarafından tatil edilirken, Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü oyuncuları polis eşliğinde sahadan ayrıldı.

“SENİ KOLLAMAK İÇİN BACAĞIMI VERDİM BEN”

Bu sırada takım otobüsüne binen Konya ekibinin başkanı Alper Er'e, Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü oyuncusu Ömer Süzen, "Ben gaziyim, sen benim kılıma dokunamazsın. Seni kollamak için bacağımı verdim ben. Ben gaziyim." diyerek tepki gösterdi.

Bazı oyuncular darp raporu alırken, Antalya ekibinden Turgut Altun'un ise boynunda ve vücudunun farklı yerlerinde çizikler olduğu görüldü.

Antalya’da, Ampute Futbol 1’inci Ligi’nde yumruk yumruğa kavga kamerada VİDEO



ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLDİ

Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için polis merkezine götürüldü. Araya yöneticilerin girmesiyle şikayetten vazgeçildi.