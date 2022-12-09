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    Antalya'da annesini boğazına bıçak saplayıp öldüren zanlı: Hatırlamıyorum

    Antalya'da tartıştığı annesi Zübeyda T.'yi boğazına bıçak saplayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yusuf E. T.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı.
    • 09.12.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 12:15
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    Antalya'da annesini boğazına bıçak saplayıp öldüren zanlı: Hatırlamıyorum

    Dün saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1468 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana gelen olayda, Yusuf E. T. ile alışverişten dönen annesi Zübeyda T., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf E. T., bu sırada elma yiyen annesinin elindeki bıçağı alarak saldırdı. İkili arasında yaşanan arbedede Yusuf E. T., bıçağın annesinin boğazına sapladı.

    Gürültü üzerine 1'i raporlu polis olmak üzere 2 komşu, daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapıyı açan Yusuf E. T.'nin elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi.

    Komşuları yakaladı

    Panikle kaçmaya çalışan Yusuf E. T., komşuları tarafından yakalandı. Odaya girdiklerinde Zübeyda T.'yi  boğazına saplanmış bıçakla yerde yatarken gören komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zübeyda T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Evde inceleme yapan polis, Yusuf E. T.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü. Zübeyda T.'nin cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarınca teslim alındı.

    Antalya da annesini boğazına bıçak saplayıp öldüren zanlı: Hatırlamıyorum #1

    "Olayı hatırlamıyorum"

    DHA'nın haberine göre Yusuf E. T.'nin, polisteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını söylediği belirtildi. Yusuf E. T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Antalya da annesini boğazına bıçak saplayıp öldüren zanlı: Hatırlamıyorum #2

    Antalya da annesini boğazına bıçak saplayıp öldüren zanlı: Hatırlamıyorum #3

    Antalya da annesini boğazına bıçak saplayıp öldüren zanlı: Hatırlamıyorum #4

    Antalya da annesini boğazına bıçak saplayıp öldüren zanlı: Hatırlamıyorum #5

    Antalya da annesini boğazına bıçak saplayıp öldüren zanlı: Hatırlamıyorum #6


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