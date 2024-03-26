Antalya'da asansörde mahsur kalan anne ile oğlunu itfaiye kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Türkbeleni Millet Bahçesi'ne çıkmak için asansöre binen anne ve küçük yaştaki oğlu, asansörün arızalanması nedeniyle mahsur kaldı.
Teknik ekip çıkaramadı, itfaiye devreye girdi
Teknik ekibin yaklaşık 1 saat boyunca arızayı gidererek mahsur kalan vatandaşları çıkarma çabaları sonuçsuz kalınca durum, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibine bildirildi.
Asansörün camını kırıp anne ile oğlunu kurtardılar
Teknik ekiple yapılan görüşmede arızanın giderilemeyeceğini belirleyen itfaiye ekibi, asansörün camını kırıp asansör içerisinde mahsur kalan anne ve oğlunu kurtardı.
Asansörün arızasının ardından Türkbeleni'ndeki 2 asansörden biri, tamir edilmesine rağmen tedbir amaçlı hizmete ara verdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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