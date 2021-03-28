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Antalya'da asker uğurlamasında silahlı maganda dehşeti: Mermi gibi git gel

Antalya'da asker uğurlamasında silahlı maganda dehşeti: Mermi gibi git gel

Havai fişek patlatılan ve havaya tabancayla ateş edilerek düzenlenen asker eğlencesiyle ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı. Şahıslar hakkında adli ve para ve idari işlem yapılacağı bildirildi.