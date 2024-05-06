Kocaeli'de pres makinesine sıkışan fabrika sahibi hayatını kaybetti
İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki plastik parça üretimi yapılan fabrikada Necmi Ş., fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında aniden çalışan makineye sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sıkıştığı yerden çıkarıldı

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, Necmi Ş'yi sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necmi Ş., ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Necmi Ş. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)