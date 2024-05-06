Haberler



3. Sayfa



Kocaeli'de pres makinesine sıkışan fabrika sahibi hayatını kaybetti

Kocaeli'de pres makinesine sıkışan fabrika sahibi hayatını kaybetti İzmit ilçesinde fabrikaya yeni alınan ve kurulan pres makinesine sıkışan iş yeri sahibi hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.