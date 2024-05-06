Kocaeli'de pres makinesine sıkışan fabrika sahibi hayatını kaybetti

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki plastik parça üretimi yapılan fabrikada Necmi Ş., fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında aniden çalışan makineye sıkıştı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sıkıştığı yerden çıkarıldı
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, Necmi Ş'yi sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necmi Ş., ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Necmi Ş. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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