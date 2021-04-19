Bir apartmanda yaşayan gencin, babasını öldürdüğü ardından intihar ettiği belirlendi. Olay yerine gelen aile üyeleri feryat etti.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir apartmanda yaşayan Seyit Ali Paytar ve babasının cansız bedenleri bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Paytar'ın, babasını öldürüp intihar ettiği belirlendi.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın yaşandığı apartmana gelen aile üyelerinin feryatları yürekleri dağladı.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu babasını daha sonra kendisini öldürdüğü belirlenen Seyit Ali Paytar'ın annesi ve iki kız kardeşi sinir krizi geçirdi

"UYAN KARDEŞİM UYAN"

Olay yerinde uzun süre feryat eden kadınları komşuları sakinleştirdi.

Cenaze aracının arkasında tutunarak gitmesine izin vermeyen kardeşlerden birisinin, “Kardeşim mi diyeyim babam mı diyeyim? Seyit bırakma bizi bırakma. Uyan kardeşim uyan. Ben ne diyeyim Allah’ım?” demesi yürekleri dağladı.

Antalya'da babasını öldüren genç intihar etti VİDEO

CANSIZ BEDENLERİNİ ORTAĞI BULDU

Seyit Ali Paytar ve babasına ulaşamayan yakınları, Paytar'ın ortağı Halil Can'ı arayarak yardım istedi. Baba ve oğluna bakmak üzere apartmana gelen Can, ikilinin cansız bedenleri ile karşılaştı.

İki kişinin cansız bedenini bulan Halil Can, “Annesi beni aradı. Evde olmadığını söyledi. Oğlu ve eşine ulaşamadığını söyledi. Biz de eve geldik. Binadan kimse kapıyı açmadı. Annesinin dediği ayakkabının içerisinden anahtarı aldım. İçeri girdim. Girince ikisini de cansız bedenini buldum. Oğlunun madde bağımlısı olduğunu biliyorum. Babası ile arası iyi değildi. Oto galerisi vardı. Babası emekliydi.” diyerek olay sonrasını anlattı.

MAHALLE SAKİNLERİ BALKONDAN İZLEDİ

Diğer taraftan ekipler, olay yerinde bulunduğu iddia edilen bıçak ve tüfeğe ise incelenmek üzere el koydu. Diğer apartmanda bulunan kişiler ise cenazelerin çıkarılmasını balkonlara çıkarak izledi. Cenazeler, incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.