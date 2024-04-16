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Antalya'da babasının tartıştığı kişiyi minibüsle ezen şahıs tutuklandı

Antalya'da babasının tartıştığı kişiyi minibüsle ezen şahıs tutuklandı Antalya'da babasının tartıştığı iki kişiyi minibüsle adeta ezen ve 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.