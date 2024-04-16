Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Menderes Mahallesi'nde önceki gün yaşanan olayda gıda fabrikası çalışanı olduğu öğrenilen Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo, aynı firmada çalıştıkları Yahya A. ile tartışıp kavga etmeye başladı.
Diğer işçiler tarafından taraflar ayrılırken Yahya A. durumu oğlu Ahmad A.'ya söyledi.
İşten çıkıp minibüsle olay yerine gelen Ahmad A. yolun karşısına geçen Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo'ya minibüsle çarparak kaçtı.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından ağır yaralı Muhammed Ali Bilal ile hayati tehlikesi bulunmayan Abdurrahman Belelo'yu ambulansla hastaneye kaldırdı.
Ancak Muhammed Ali Bilal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tutuklandı
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmad A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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