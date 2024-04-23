Antalya'da Belaruslu turist sahilde ölü bulundu Antalya Alanya'da sahilde hareketsiz yatan Belaruslu turistin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda vatandaşlar kum üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Belarus vatandaşı olduğu öğrenildi

Şahsın kimlik bilgisinin Belarus vatandaşı Boris Raboisgi (76) olduğu öğrenildi.

Belaruslu turistin cansın bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)