Antalya’da bıçaklı saldırıya uğradı

İki grup arasında yaşanan kavgada, bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Antalyan'nın Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi’nde bulunan bir eğlence mekanının önünde kavga meydana geldi.

İki grubun tartışması kavgaya dönüştü.

KARNINDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Kavgada Sinan A. karnından ve sırtından bıçakla yaralandı.

Ağır yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Sinan A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı Sinan A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Polis ekipleri, kaçan kişi ya da kişilerin bulunması için inceleme başlattı.









