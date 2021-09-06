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    Antalya'da bir genç, 40 metrelik falezlerin ucunda telefonla görüştü

    Konyaaltı sahilinde bulunan falezlere çıkan bir genç, falezin sıfır noktasında oturarak telefon görüşmesi yaptı. Bazı gençler ise, kayalıkların üzerine çıkarak tehlikeye davetiye çıkardı..
    • İHA
    • 06.09.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 10:02
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    Antalya'da bir genç, 40 metrelik falezlerin ucunda telefonla görüştü

    Antalya’nın Konyaaltı sahilinde bulunan dünyaca ünlü falezlerde yine korkutan görüntüler ortaya çıktı.

    Yüksekliği 40 metreyi bulan ve zaman zaman vatandaşların düşerek yaralandığı falezlere çıkan bir genç, çalan telefonuna bakarak görüşme gerçekleştirdi.

    Gencin tehlikeye aldırmadan zaman zaman ayaklarını sallaması ve rahat davranması yürekleri ağza getirdi.

    SAHİLE İNEREK GÖZDEN KAYBOLDU

    Telefon konuşmasını sonlandıran genç, yaklaşık 1 saat oturduktan sonra ayağa kalktı ve yaklaşması yasak olan falezlerden sahile inerek gözlerden kayboldu.

    Antalya da bir genç, 40 metrelik falezlerin ucunda telefonla görüştü #1

    BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE BALIKLAMA ATLADILAR

    Öte yandan bazı gençler ise sahilin 20 metre açığında bulunan kayanın üzerine çıkarak adeta tehlikeye davetiye çıkardı.

    Son günlerde ülke genelinde yaşanan boğulma vakalarının ardından yapılan uyarıları dikkate almayan gençler, birbirlerinin üzerine balıklama atladı.

    Antalya da bir genç, 40 metrelik falezlerin ucunda telefonla görüştü #2

    ARKADAŞLARININ CANINI HİÇE SAYDILAR

    Gençler, kayalık alan üzerinden ters takla atarak hem kendi canlarını tehlikeye attı hem de deniz içerisinde yüzen arkadaşlarının canlarını hiçe saydı.

    Aynı davranışları devam ettiren gençlerin, yaklaşık 1 saat süren atlama ve tırmanma şovu olaysız şekilde sona erdi.

    Antalya da bir genç, 40 metrelik falezlerin ucunda telefonla görüştü #3

    Antalya da bir genç, 40 metrelik falezlerin ucunda telefonla görüştü #4

    Antalya da bir genç, 40 metrelik falezlerin ucunda telefonla görüştü #5

    Antalya da bir genç, 40 metrelik falezlerin ucunda telefonla görüştü #6

    Antalya da bir genç, 40 metrelik falezlerin ucunda telefonla görüştü #7

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