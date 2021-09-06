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- Antalya'da bir genç, 40 metrelik falezlerin ucunda telefonla görüştü
Antalya'da bir genç, 40 metrelik falezlerin ucunda telefonla görüştü
- İHA
- 06.09.2021 - 09:41
- Güncelleme : 06.09.2021 - 10:02
Antalya’nın Konyaaltı sahilinde bulunan dünyaca ünlü falezlerde yine korkutan görüntüler ortaya çıktı.
Yüksekliği 40 metreyi bulan ve zaman zaman vatandaşların düşerek yaralandığı falezlere çıkan bir genç, çalan telefonuna bakarak görüşme gerçekleştirdi.
Gencin tehlikeye aldırmadan zaman zaman ayaklarını sallaması ve rahat davranması yürekleri ağza getirdi.
SAHİLE İNEREK GÖZDEN KAYBOLDU
Telefon konuşmasını sonlandıran genç, yaklaşık 1 saat oturduktan sonra ayağa kalktı ve yaklaşması yasak olan falezlerden sahile inerek gözlerden kayboldu.
BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE BALIKLAMA ATLADILAR
Öte yandan bazı gençler ise sahilin 20 metre açığında bulunan kayanın üzerine çıkarak adeta tehlikeye davetiye çıkardı.
Son günlerde ülke genelinde yaşanan boğulma vakalarının ardından yapılan uyarıları dikkate almayan gençler, birbirlerinin üzerine balıklama atladı.
ARKADAŞLARININ CANINI HİÇE SAYDILAR
Gençler, kayalık alan üzerinden ters takla atarak hem kendi canlarını tehlikeye attı hem de deniz içerisinde yüzen arkadaşlarının canlarını hiçe saydı.
Aynı davranışları devam ettiren gençlerin, yaklaşık 1 saat süren atlama ve tırmanma şovu olaysız şekilde sona erdi.