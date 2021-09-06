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Antalya'da bir genç, 40 metrelik falezlerin ucunda telefonla görüştü

Antalya'da bir genç, 40 metrelik falezlerin ucunda telefonla görüştü

Konyaaltı sahilinde bulunan falezlere çıkan bir genç, falezin sıfır noktasında oturarak telefon görüşmesi yaptı. Bazı gençler ise, kayalıkların üzerine çıkarak tehlikeye davetiye çıkardı..