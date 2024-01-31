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Antalya'da çakar takıp trafiğe çıkan Tofaş otomobile ceza kesildi

Antalya'da çakar takıp trafiğe çıkan Tofaş otomobile ceza kesildi Kent merkezinde usulsüz çakar lamba kullanan 10 araç tespit edilerek araç sürücülerine toplamda 64 bin 390 TL trafik idari yaptırım para cezası uygulandı. Araçlardan birisinin Tofaş marka olması ise dikkatlerden kaçmadı.