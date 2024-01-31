Antalya'da çakar takıp trafiğe çıkan Tofaş otomobile ceza kesildi

Ülke genelinde trafiği tehlikeye sokan ve yetkisiz çakar kullanan araç sayısı oldukça arttı.
Trafikte çok fazla şikayet edilen konuların başında gelen siren ve çakar kullanımına İçişleri Bakanlığı müdahale etti.
81 ile gönderilen talimatla sık sık denetimlerin yapılması istendi.
Çakar denetimi yapıldı
Bu kapsamda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, jandarma sorumluluk sahasında usulsüz çakar lamba denetimleri yapıldı.
64 bin 390 TL ceza kesildi
Usulsüz çakar lamba kullanan 10 araç tespit edilerek araç sürücülerine toplamda 64 bin 390 TL trafik idari yaptırım para cezası uygulandı.
Araçlar trafikten men edildi
Usulsüz çakar lamba kullanan araçlar trafikten men edilerek çakar lambalar söktürüldü.
Tofaş dikkat çekti
Araçlardan birisinin Tofaş marka olması ise dikkatlerden kaçmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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