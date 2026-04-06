İran ateşkes planını reddetti

Orta Doğu'daki ateşkes umudu kısa sürdü.

Haftanın ilk gününde sabah saatlerinde ajanslara, Batı medyası kaynaklı bir ateşkes son dakikası düştü.

Pakistan tarafından ABD ve İran tarafına 2 aşamalı bir anlaşma planı sunuldu.

1 ayı aşkın süredir devam eden savaşın biteceğine yönelik bir umut yeşerse de kısa sürdü.

İRAN TEKLİFİ REDDETTİ

Planı aldıkları yönünde bir açıklama yapılan İran makamlarından olumsuz cevap geldi.

Yapılan açıklama ile ateşkes teklifi reddedildi. Yapılan açıklamada, "Geçici ateşkes değil savaşın sona ermesini istiyoruz." denildi.

"ABD'NİN TALEPLERİ AŞIRI"

Açıklamayı yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, daha önce ABD'nin 15 maddelik planı gibi taleplerinin "aşırı" olduğu gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.

Bekayi, basın toplantısında, "İran, meşru taleplerini açıkça ifade etmekten çekinmiyor ve bunu yapması bir uzlaşma işareti olarak değil, pozisyonlarını savunma konusundaki güveninin bir yansıması olarak yorumlanmalıdır.

Kendi yanıtlarımızı formüle ettik ve ayrıntıları zamanı geldiğinde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

"EK GÜVENCE İSTENDİ"

Bekayi, "ABD'nin ateşkes teklifi reddedildi ve yeniden savaşı önlemek için ek güvenceler istendi." dedi.

İKİ AŞAMALI PLAN

Pakistan, ABD Başkan Yardımcısı Vance ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüşerek iki tarafa iki aşamalı bir plan sundu.

Teklif, önce ateşkes sonra nihai bir anlaşmayı içeriyordu.

Nihai anlaşma ise İran'ın nükleer silahtan vazgeçmesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş kaynaklarının serbest bırakılmasını içeriyordu.

Planın pazartesi günü kabul edilmesi beklenirken, planın kabul edilmesiyle birlikte hemen ateşkes ilanı ve Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması öngörülüyordu.

GÖZLER YİNE TRUMP'IN TEHDİTLERİNDE

İran'ın teklifi reddetmesiyle birlikte gözler yine ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzatmıştı.

Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

ABD SAVAŞ UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.