ABD'de benzin fiyatları fırlayınca hüngür hüngür ağlayan kadın

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta saldırılar sırasında İran'ın enerji altyapıları da hedef alındı.

İran'ın petrol tesisleri, rafinerileri ve liman altyapılarına yönelik hava saldırıları, bölgedeki petrol üretim ve ihracat kapasitesini ciddi oranda tahrip etti.

İRAN HÜRMÜZ'Ü KAPATTI: KÜRESEL PETROL KRİZİNE YOL AÇTI

Buna karşılık İran, misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatarak dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği bu kritik su yolunu büyük ölçüde kapattı, bazı tankerlere doğrudan saldırılar düzenledi.

Bu gelişmeler, küresel petrol arzında tarihinin en büyük kesintilerinden birine yol açtı.

BENZİN GALON BAŞINA 5 DOLAR SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Brent ham petrol fiyatı, kısa sürede 110 dolar seviyelerine yükseldi.

ABD'de benzin fiyatları, birçok eyalette galon başına 4-5 dolar bandına çıkarak son dört yılın zirvesini gördü ve hane halkı üzerinde ağır bir yük oluşturdu.

UZUN SÜRELİ ENFLASYON SORUNU ÖNGÖRÜLÜYOR

Savaşın enerji altyapılarına verdiği hasar ve Hürmüz Boğazı’ndaki durum, sadece kısa vadeli fiyat artışlarına değil, uzun süreli küresel enflasyon ve tedarik zinciri sorunlarına da zemin hazırlıyor.

Bölgedeki çatışmaların şiddeti azalmadığı sürece, enerji piyasalarındaki baskının devam etmesi bekleniyor.

ABD'LİLER SAVAŞA 'DUR' DİYOR

Gelişmeler günlük hayatı ciddi şekilde etkilerken ABD'liler savaşa dur diyor.

Sokaklara, meydanlara çıkarak; savaşın durdurulması için çağrı yapan ABD'liler, fiyatlardaki bu artışa ise gözyaşları içerisinde isyan ediyor.

"GALON BAŞINA 5 DOLAR, BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Sosyal medyada hızla yayılan videoda bir Amerikalı kadın, arabasının içinde gözyaşlarına boğularak yaşam maliyeti krizini anlattı.

Kadın, isyanını şu sözlerle dile getirdi:

"5 dolar galon başına! Neden bunu ödüyorum? Kira neden çıldırmış gibi yükseliyor? Sadece benzine para ödüyorum ki işe gidebileyim… O iş de kiramı ödüyor. Bu daha başlangıç."