Derbiye damga vuran penaltı kararına eski hakemler ne dedi?

Süper Lig'in 28. haftasında derbi heyecanı yaşandı...

Cumartesi günü oynanan Trabzonspor karşılaşmasının ardından gözler, Kadıköy'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine çevrilmişti.

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine, 90+7. dakikada verilen penaltı kararı damgasını vurdu.

Karşılaşmanın uzatma anlarında Dorgeles Nene, Emmanuel Agbadou'nun müdahalesiyle ceza sahasına girerken yerde kaldı.

DERBİYE DAMGA VURAN KARAR...

Müsabakanın hakemi Yasin Kol, bu pozisyonun ardından tereddütsüz bir şekilde penaltı noktasını gösterdi.

Siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyet, hakemin bu kararı karşısında yoğun tepki gösterdi.

Beşiktaş cephesi, Nene'ye yönelik herhangi bir müdahale olmadığını savunurken, aynı zamanda pozisyonun ceza sahası dışarısında olduğunu iddia etti.

HAKEM KOL TEREDDÜTSÜZ PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

Söz konusu bu karar sonrası iki kulübe arasında gerginlik çıktı.

Sahadaki tartışmaların yatışmasının ardından topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe, bu golle derbiyi 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan aldı.

ESKİ HAKEMLER NE DİYOR?

Derbinin bitişiyle birlikte tartışılan penaltı kararıyla ilgili hakem yorumcularından peş peş değerlendirmeler geldi.

Penaltı kararını değerlendiren eski hakemler, verilen karar sonrası ikiye bölündü.

İşte tartışılan kararla ilgili yapılan penaltı yorumları...

ÇULCU: BUNA PENALTI ÇALINMAZ

Eski MHK başkanı Mustafa Çulcu, penaltı kararının yanlış olduğunu dile getirdi.

Çulcu konuşmasında "Topla oynayan Agbadou, topla oynuyor daha sonrasında üzerine yıkılmadı. Bu penaltı değildir, buna penaltı çalınmaz." dedi.

AYDINUS: PENALTI OLARAK DEĞERLENDİRMEK ÇOK AĞIR

Eski hakem Fırat Aydınus da, karşılaşmanın sonucunu belirleyen pozisyonla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Aydınus, söz konusu pozisyonun penaltı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Fırat Aydınus açıklamasında, "Ben penaltı olarak değerlendirmiyorum. Böyle bir pozisyonda penaltı vermek çok ama çok ağır bir karar." ifadelerini kullandı.

GEZER: BU POZİSYON PENALTI

Yine eski hakemlerden Bünyamin Gezer ise, pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

Gezer, "Penaltı pozisyonunda Agbadou topla oynamıyor, topu uzaklaştıramıyor, topa ancak hafifçe temas ediyor. Nene burada devam edecek fakat Agbadou kayarak rakibini indiriyor. Bu pozisyon penaltı." şeklinde konuştu.

YILDIRIM: PENALTI DOĞRU KARAR

Yayıncı kuruluşun Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran da tartışmalı pozisyonu detaylı şekilde değerlendirdi.

Eski hakemler, pozisyonun IFAB kuralları çerçevesinde incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Programda yapılan değerlendirmede, müdahalenin başlangıç noktası ve devamındaki temasın penaltı kararında belirleyici olduğu ifade edildi.

Eski hakem Bülent Yıldırım, pozisyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Topla oynamak sizi sonraki eylemlerden kurtarmaz, bunu IFAB söylüyor. Nene topu alacakken Agbadou topa temas ediyor ancak dışarıda başlayan kayma içeride devam ediyor ve Nene’yi süpürerek ceza sahası içerisinde düşürüyor. O yüzden penaltı + sarı kart kararı doğru." ifadelerini kullandı.

DENİZ ÇOBAN: BENCE PENALTI

Deniz Çoban ise, "Beşiktaşlı oyuncunun ayağına baktığımız zaman topu uzaklaştırdı diyemeyiz, bu top Nene'nin topu. Nene topu kurtardı. Sonrasında arkadan süpürerek geliyor mu geliyor, ilk temas dışarıda mı dışarıda ama çizginin üzerinde ve içinde hareket devam ediyor. İhlal noktası dışarıda diyemeyiz. Nene'yi düşüren etkili temas çizginin üstünde. Bu diz darbesi olmasa, top Nene'nin önünde kalsa avantaj onda. Bence penaltı. Sarıda da şüphe yok." yorumunda bulundu.

TAŞÇIOĞLU: PENALTI KARARI YANLIŞ

Yine eski hakemlerden Aleks Taşçıoğlu'ndan da penaltı kararına ilişkin yorum geldi.

Taşçıoğlu, "Agbadou’nun müdahalesi topa, kayarak kaleye doğru gidiyor, Nene Agbadou’nun üzerine doğru geliyor, aslında burada teması yaratan oyuncu Nene, bana göre penaltı kararı yanlış." dedi.

TOROĞLU: NET GÖRDÜM, PENALTI DEĞİL

Son olarak karşılaşmanın ardından pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu, ilk olarak kararsız kalırken daha sonrasında penaltı olmadığını dile getirdi.

Önce topa müdahale olduğunu dile getiren Erman Toroğlu, "Ben önce ayağına geldi diye tahmin ettim, o sırada topa dokunmuş dokunmamış mı o önemli. Önce ayağa mı geliyor topa mı geliyor ona bakmak lazım. Bu pozisyonda penaltı değil gibi gözüküyor. Ayağını atıyor gibi topa. Yan açıda önce futbolcuya geliyor gibi. Net penaltı değil, ilk görüşte aldandım. VAR’ın çağırması lazım. Net gördüm penaltı değil." dedi.