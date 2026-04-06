MHP, İstanbul il ve ilçe teşkilatını feshetti

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) dikkat çeken bir karar geldi...

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul il ve ilçe teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.

Semih Yalçın, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi;

"İL TEŞKİLATI VE 39 İLÇE TEŞKİLATI FESHEDİLDİ"

"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YENİDEN YAPILANDIRILACAK

MHP Genel Merkezi, teşkilat yapısında kapsamlı bir değişikliğe giderek İstanbul teşkilatlarını tamamen görevden aldı.

Alınan kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı’nın yanı sıra 39 ilçedeki tüm yönetim kurullarının yetkileri feshedildi.

İstanbul teşkilatlarında yeni bir yapılanma sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

FETİ YILDIZ'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Feti Yıldız açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı feshedilmiştir. Yetkilendirilmiş Kurucu yönetim kurulları, parti tüzüğüne göre kendi kademelerinin kongrelerine kadar görev ifa edecektir. Hayırlı olsun." dedi.

"TEŞKİLATLARI DİRİ TUTMA, SAHADAKİ GÜCÜ ARTIRMA"

MHP, geçmişten bugüne çeşitli dönemlerde il ve ilçe teşkilatlarını feshederek yeniden yapılandırma yoluna gitti.

MHP, Devlet Bahçeli liderliğinde 2020 sonrası dönemde de bazı iller ve çok sayıda ilçede teşkilatları yeniden yapılandırdı.

Parti yönetimi bu adımları, “teşkilatları diri tutma” ve “sahadaki gücü artırma” hedefleri doğrultusunda değerlendirdi.

İZZET ULVİ YÖNTER İSTİFA ETMİŞTİ

MHP'de geçtiğimiz günlerde de dikkat çeken bir istifa yaşanmıştı.

Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifa etmesinin akabinde konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, parti içerisinde herhangi bir sorun olmadığını söylemişti.

Bahçeli, açıklamasında şöyle demişti;

"BİZE KIRGINLIK, KÜSKÜNLÜK UZAKTIR"

Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yönter görevlerinden ayrılmıştır. Kendisinin partimize önemli katkıları olmuştur fakat Sayın Yönter, akademik çalışmaları için istifasını istedi.



İstifa herhangi bir küskünlüğe yönelik değildir. Kendisine başarılar diliyorum. Bize kırgınlık, kızgınlık intikam uzaktır.