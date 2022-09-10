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    Antalya'da çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

    Antalya'da Özbek asıllı Türk ailenin kaldığı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 13:40
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    Antalya'da çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 835'inci Sokak'taki 4 katlı bir binanın 2'nci katında oturan Özbek asıllı Türk vatandaşı Deniz Kaya'nın evinde yangın çıktı.

    Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürüp, dumanı tahliye etti.

    DHA'nın haberine göre; evde maddi zarar oluşurken, yapılan araştırmada yangını ailenin 3 çocuğundan Yusuf’un çakmakla oynarken eşyaları tutuşturması sonucu çıkardığı ortaya çıktı.

    Babadan oğluna yangın sitemi

    Evde uyuduğu sırada küçük oğlu Yusuf'un gelip odanın yandığını söylediğini belirten Deniz Kaya, "Hemen koşup, söndürmeye çalıştım. Ancak, başaramadım." dedi.

    Kaya, yangına neden olan oğluna, "En sonunda evi yakmayı başardın." diye sitemde bulundu.

    Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Antalya'da çakmakla oynayan çocuk evi yaktı VİDEO

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    Antalya da çakmakla oynayan çocuk evi yaktı #2

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    Antalya da çakmakla oynayan çocuk evi yaktı #9

    Antalya da çakmakla oynayan çocuk evi yaktı #10


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