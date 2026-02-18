Antalya'da cinayet şüphelisinden 'Saldırıya uğradım' iddiası: Kendimi savundum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu, bir süre önce internetten tanıştığı 21 yaşındaki Yunus Emre Çetin'i evine davet etti.

Akşam saatlerinde bir araya gelen Çobanoğlu ve Yunus Emre Çetin arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışma kavgaya dönüşürken Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Çobanoğlu'nu yüzünden ve sırtından bıçakladı.

Çobanoğlu ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı.

Çobanoğlu'ndan haber alamayıp eve gelen arkadaşları, kapı açılmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İçeri giren ekipler, evde kanlar içerisinde hareketsiz halde bulunan Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri, dairede ve apartman çevresinde detaylı çalışma yaptı.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

İlhan Çobanoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinde, çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi.

Cansız beden, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

2 SAAT İÇERİSİNDE YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kaçış güzergahını belirledi.

Yunus Emre Çetin, olaydan yaklaşık 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalandı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Çetin, bugün sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen Çetin, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Yunus Emre Çetin'in, şunları söylediği öğrenildi:

"Evden içeri girer girmez İlhan, bıçakla bana saldırdı. Boğuşunca bıçak yere düştü. Kendimi savunmak için bıçağı alıp vurdum ve kaçtım."