İran: Nükleer tesislerimize saldırı oldu

ABD ve İsrail, İran'a karşı bir saldırı başlattı.

ABD ile İran arasında süren müzakereler sonuç vermezken başlatılan saldırılarda, İran cephesinde de 555 kişi hayatını kaybetti.

İran saldırılar başladıktan sonra karşılık vereceklerini söylerken, ABD Başkanı Donald Trump ise "Nükleer silaha sahip olamazlar" dedi ve savaşa dahil olduklarını duyurdu.

Gelişmeler sürerken İran'dan yapılan son açıklama ise Trump'ın sözlerini bir kez daha hatırlattı.

İRAN: NÜKLEER TESİSLERİMİZE SALDIRI OLDU

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki temsilcisi (UAEA), Natanz nükleer tesisinin ABD ve İsrail'in ortak saldırısında vurulduğunu açıkladı.

AFP'de yer alan habere göre UAEA, İran'daki nükleer tesislerin herhangi birinin hasar gördüğüne veya vurulduğuna dair "Hiçbir belirti yok" açıklaması yapmıştı.

İRAN'IN EN BÜYÜK NÜKLEER TESİSİ

Başkent Tahran'ın yaklaşık 300 kilometre güneyinde yer alan Natanz nükleer tesisi, İran'ın en büyük nükleer tesisi olarak biliniyor.

Tesisin büyük bir bölümü yer altında bulunuyor.

Natanz, Birleşmiş Milletler (BM) nükleer denetleme birimi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun düzenli olarak denetim yaptığı İran tesisileri arasında yer alıyor.

İran, 2015 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin beş üyesi ve Almanya ile vardığı anlaşma kapsamında, uranyumu düşük düzeyde zenginleştirmeyi kabul etti.

Elektrik üretimi için uranyumun yüzde 3-4 oranında zenginleştirilmesi yeterli oluyor.

Nükleer silah için ise zenginleştirme oranının yüzde 90'a ulaşması gerekiyor.

TRUMP: "GENİŞ ÇAPLI BİR OPERASYON BAŞLATTIK" DEMİŞTİ

Başkan Trump, çatışmaların başladığı ilk anda yaptığı ilk açıklamada "Kısa bir süre önce ABD, İran’da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı." demişti.

"ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZLAR"

Trump, "İran, nükleer programı yeniden inşa etmeye çalıştı. ABD ve diğerlerini tehdit eden uzun menzilli füzeler geliştiriyor.

İran asla nükleer silaha sahip olamaz. ABD ordusu büyük ve devam eden bir operasyon yürütüyor." demişti.