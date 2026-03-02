İran'dan ABD'ye ağır misilleme: Bölge ülkelerinde bulunan üsler hedef alındı

Orta Doğu'da tansiyon, hiç olmadığı kadar yükseldi

İran, ABD ve İsrail'in Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüne neden olan saldırılarına yönelik misilleme saldırılarına devam ediyor.

Bu kapsamda bölgede bulunan ülkelerde yer alan ABD üsleri hedef alınıyor.

19 ÜS VE 40 BİNE YAKIN ASKER BULUNUYOR

ABD’nin bölgede en az 19 üssü ve yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor.

İran, 28 Şubat Cumartesi günü başlattığı saldırılarda toplam 7 ülkeyi vurdu.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

İran, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Al-Zafra hava üssünü hedef alırken sosyal medyaya zengin Batılı turistlerin uğrak mekanı Dubai’de de bazı bölgelere füzelerin düştüğü görüntüler yansıdı.

Emirates Haber Ajansı ise, İran füzelerinin önlenmesinin ardından Abu Dabi’de bir kişinin öldüğünü duyurdu.

AFP’ye konuşan görgü tanıkları da Abu Dabi’deki ABD Al Dhafra üssünden duman yükseldiğini gördüklerini aktardı.

GELİŞMİŞ UÇAKLAR BULUNUYOR

El-Dhafra, istihbarat toplama ve muharebe hava operasyonlarını desteklemeye odaklanmış stratejik bir üs.

Üste, F-22 Raptor hayalet savaş uçakları ve insansız hava araçları ile havadan uyarı ve kontrol sistemleri (AWACS) dahil olmak üzere çeşitli gözetleme uçakları gibi gelişmiş uçaklar mevcut.

ABD Donanması, BAE’deki Jebel Ali Limanı’nı da sık sık kullanıyor.

BAHREYN'DE DE BİR ÜS BULUNUYOR

Körfez ülkesi Bahreyn de bölgedeki Amerikan üslerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Başkent Manama’daki 'Naval Support Activity' üssü, ABD Donanması 5. Filo karargâhına ev sahipliği yaparken Manama’da patlamalar duyulduğu aktarıldı.

KATAR'DA 10 BİN ABD ASKERİ

ABD’ye ait Al-Udeid hava üssünün bulunduğu Katar’da Savunma Bakanlığı, ülkedeki çeşitli bölgeleri hedef alan saldırıları engellediğini duyurdu.

Katar semalarında füzeler görülürken, aralıklı olarak patlama sesleri duyuldu.

Al-Udeid hava üssü, ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) ileri karargahı konumunda bulunurken bölgedeki en büyük Amerikan tesisi olarak bilinen üste yaklaşık 10 bin asker mevcut.

KUVEYT'E YOLLANAN FÜZELER ENGELLENDİ

Ali Al-Salem hava üssünün bulunduğu Kuveyt’te de patlamalar duyulurken Kuveyt ordusu, hava sahasında füzelerle mücadele ettiğini açıkladı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz Al-Atwan, Ali Al-Salem hava üssünün bir dizi balistik füzeyle hedef alındığını ve Kuveyt hava savunma güçlerinin bunları önlediğini doğruladı.

Öte yandan Kuveyt’teki Arifjan Kampı da önemli bir ABD Ordusu üssü olarak öne çıkarken1999 yılında inşa edilen üs, Orta Doğu’daki ABD askeri operasyonları için birincil lojistik, tedarik ve komuta merkezi durumunda.

ÜRDÜN'DE BULUNAN KRAL HÜSEYİN HAVA ÜSSÜ

ABD’nin Kral Hüseyin Hava Üssü'nü kullandığı Ürdün’de, 49 insansız hava aracı ve balistik füzenin, herhangi bir can kaybı olmadan imha edildiği açıkladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı’ndan bir askeri kaynak, 13 balistik füzenin Ürdün hava savunma sistemleri tarafından başarıyla önlendiğini, insansız hava araçlarının ise etkisiz hale getirildikten sonra düşürüldüğünü belirtti.

Ürdün ordusu daha önce, savunma sistemlerinin Ürdün topraklarını hedef alan iki balistik füzeyi düşürdüğünü açıklamıştı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA STRATEJİK HAVA ÜSSÜ

Suudi Arabistan’da ABD Hava Kuvvetlerinin kullandığı Prens Sultan Hava Üssü bulunuyor.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu üsse yapılan saldırıların engellendiği duyuruldu.

IRAK'TA KOALİSYON TARAFINDAN KULLANILAN ÜS HEDEF ALINDI

AFP, Erbil kentindeki ABD konsolosluğu yakınlarında patlamalar duyulduğunu bildirdi.

Görgü tanıkları Amerikan AP ajansına, Irak’ın kuzeyindeki Erbil Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki uluslararası koalisyon üssü civarında arka arkaya patlamalar duyduklarını söyledi.

Ajans, "bugünkü saldırılarda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını" ve son saldırı dalgasının bugün Erbil’deki ABD çıkarlarını hedef alan ikinci saldırı olduğunu açıkladı.