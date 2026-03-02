Abdullah Güler: Bayram ikramiyeleri için 150 milyar lira kaynak aktardık

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 19 maddelik kanun teklifini açıkladı.

Kanun teklifini açıkladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin konuştu.

Emekli bayram ikramiyeleri için bütçeden 150 milyar liralık kaynağın, SGK bütçesine özel olarak aktarıldığını söyledi.

Güler, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

4 BİN LİRALIK İKRAMİYE İÇİN 150 MİLYAR LİRA KAYNAK

"17 milyon 700 civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere 4'er bin liralık ikramiye için 150 milyar TL'lik kaynak aktarılacak.

"ÖZEL OLARAK AKTARILACAK"

Bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak, 17 milyon 700 bin civarında olan emeklimize ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor.

"KANUNDA DÜZENLEME YOK"

Şu anda hali hazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor."

İKRAMİYELERE ZAM VAR MI

Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyelerine beklenen zamma ilişkin olarak da, "Teklifte emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Bir çalışmamız yok. Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor.

Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor." dedi.