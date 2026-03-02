Hamaney'in ölümü Avrupa'daki muhalif İranlıları sokağa döktü

Tüm dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'da.

Ateş çemberine bir halka daha eklendi.

ABD ve İsrail, nükleer müzakerelerin sonuç vermemesi üzerine İran'a yönelik askeri müdahale başlattı.

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere binlerce hedef vuruldu. İran da anında verdiği cevapla Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, katar, Ürdün, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti gibi ABD üssü bulunan birçok ülkeye misilleme saldırıları düzenledi.

HAMANEY ÖLDÜ: TAHRAN'DA YAS AVRUPA'DA SEVİNÇ

ABD'nin ilk saldırı dalgasında İran sembolik olduğu kadar stratejik bir kayıp verdi. Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti.

İran'da rejim destekçilerini yasla sokağa döken bu ölüm, dünya genelindeki muhalif İranlıları ise sevinç gösterileri için meydanlara çıkardı.

Tahran'da feryatlar, ağıtlar yankılanırken rejim karşıtı İranlılar, başta Avrupa başkentleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde şarkılarla, Şah dönemi İran bayraklarıyla sevinç gösterilerinde bulundu.

Bazı noktalarda İsraillilerin de katıldığı protestolarda, İsrail bayraklarının yoğunluğu da dikkat çekti.

BERLİN'DE REJİM KARŞITI GÖSTERİ

İranlı muhaliflerin gösteri adreslerinden biri, Almanya'nın Berlin şehriydi. Göstericiler, tarihi Brandenburg Kapısı'nda bir araya gelerek bayraklar sallayıp, sloganlar attı.

HOLLANDA'DA HAMANEY'İN ÖLÜMÜ İÇİN TOPLANDILAR

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Dam Meydanı’nda da Hamaney'in ölüm haberinin sevinci vardı.

Burada toplanan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölümü sonrası İran halkına destek için bayrak ve pankartlarla yürüdü.

ŞAH POSTERLERİ AÇILDI

İranlı muhalifler, İtalya'da da sokaktaydı.

İran hükümetini protesto etmek amacıyla İran Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, Milano’da bayraklar sallayıp sloganlar attı.

Protestocuların ellerinde İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin ve oğlu Rıza Pehlevi'nin posterleri dikkat çekti.

Rıza Pehlevi, İran'da başlayan rejim karşıtı protestolar ve ABD'nin İran'a yönelik müdahalesinin gündeme geldiği günden itibaren sık sık Batı medyasına verdiği röportajlarla yönetimi devralmaya hazır olduğunu dile getirmişti.

ABD VE TRUMP'A TEŞEKKÜR PANKARTI

Fransa da gösterilerin adreslerinden biri oldu.

Ortak İsrail–ABD saldırısının ardından İran halkına destek vermek ve İran hükümetini protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce kişi, Paris'te Place de la Bastille’de bir araya geldi.