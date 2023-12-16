Antalya'da cinayetten aranıyordu! Muğla'da barlar sokağında eğlenirken yakalandı Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş büro ekipleri, Antalya’da kasten adam öldürmek suçundan karara bağlanmış 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahsı, eğlenmek için geldiği Marmaris barlar sokağında yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

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İHA

Emniyet güçleri, vatandaşların daha huzurlu yaşaması adına sokaklarda yer alan tehlikeleri tek tek temizliyor.

Aranan suçlular tek tek yakalanıyor..

Son operasyon Muğla'da gerçekleşti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aranan şahıslara yönelik saha çalışmasında Antalya’da kasten adam öldürme suçundan hakkında 16 yıl 8 ay karara bağlanmış hapis cezası olan ve aranan M.K.’nin Marmaris barlar sokağında olduğunu belirledi.

Eğlenirken yakalandı

Ekipler, Marmaris Cumhuriyet Savcılığının talimatları ile gerekli tedbirleri alarak M.K.'yi yakaladı.

Cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.K. adli makamlarca

tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlulara yönelik çalışmaların 7 gün 24 saat esası ile hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)