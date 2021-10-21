Euro
11.0115
2.43%
Dolar
9.4498
2.58%
Altın
541.7
2.64%
Borsa
1.455
1.58%
Bitcoin
597.908
-2.61%
BTXN Coin
21.58
4.10%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Antalya'da çocukların uygunsuz görüntüsünü paylaşan şahıs tutuklandı

    Çocuklara ait uygunsuz görüntüleri farklı sosyal medya hesaplarında paylaşan M.S.K., yürütülen soruşturma kapsamında yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 18:07
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 18:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da çocukların uygunsuz görüntüsünü paylaşan şahıs tutuklandı

    Türkiye'den bir şahsın, ABD'deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC) araştırması sonucunda çocuklara yönelik suç işlediği tespit edildi.

    NCMEC, çocuklara ait uygunsuz görüntüleri sosyal medya aracılığıyla çeşitli hesaplara gönderdiği tespit edilen M.S.K. hakkında düzenlediği raporu Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi.

    ÇOCUKLARIN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

    Gelen raporun ardından çocukların uygunsuz görsellerini sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayan şahıs, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçti.

    TUTUKLANDI

    M.S.K.'nin adresini belirleyen polis, operasyon düzenledi.

    Antalya'da gözaltına alınan M.S.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.S.K., tutuklandı.

    Antalya da çocukların uygunsuz görüntüsünü paylaşan şahıs tutuklandı #1

    Antalya da çocukların uygunsuz görüntüsünü paylaşan şahıs tutuklandı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir