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- Antalya'da çocukların uygunsuz görüntüsünü paylaşan şahıs tutuklandı
Antalya'da çocukların uygunsuz görüntüsünü paylaşan şahıs tutuklandı
Çocuklara ait uygunsuz görüntüleri farklı sosyal medya hesaplarında paylaşan M.S.K., yürütülen soruşturma kapsamında yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
- DHA
- 21.10.2021 - 18:07
- Güncelleme : 21.10.2021 - 18:10
Türkiye'den bir şahsın, ABD'deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC) araştırması sonucunda çocuklara yönelik suç işlediği tespit edildi.
NCMEC, çocuklara ait uygunsuz görüntüleri sosyal medya aracılığıyla çeşitli hesaplara gönderdiği tespit edilen M.S.K. hakkında düzenlediği raporu Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi.
ÇOCUKLARIN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
Gelen raporun ardından çocukların uygunsuz görsellerini sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayan şahıs, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçti.
TUTUKLANDI
M.S.K.'nin adresini belirleyen polis, operasyon düzenledi.
Antalya'da gözaltına alınan M.S.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.S.K., tutuklandı.