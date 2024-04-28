Fiorentina, Kaan Ayhan'ın peşinde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

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Süper Lig'de son 4 haftaya topladığı 93 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider olarak giren Galatasaray'da Kaan Ayhan'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bonservisini aldığı milli futbolcuya İtalya Serie A ekibi Fiorentina talip oldu.

Sezon sonunda harekete geçilecek

Calciomercato'nun haberine göre; Fiorentina daha önce İtalya tecrübesi bulunanan Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamak istiyor.

Kaan Ayhan'ı birçok mevkide görev yapabilmesi nedeniyle radarına İtalyan ekibi, sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturabilir.

Galatasaray formasıyla bu sezon 45 maça çıktı

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan sarı-kırmızılı formayla bu sezon 45 maçta süre aldı.

30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.