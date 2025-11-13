Antalya'da dağın zirvesinde fenalaşan adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde acı olay...

3 arkadaşı ile birlikte Çalbalı Dağı zirvesine yürüyüşe çıkan Zorbay Ş.G., yürüyüş sırasında rahatsızlandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Baygınlık geçiren ve nabzı zayıflayan Zorbay Ş.G.'nin durumunun ciddileşmesi üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye araçla ulaşımın zor olması ve mahsur kaldıkları noktanın sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

HELİKOPTERLE HASTANEYE GETİRİLDİ

JAK ve AFAD ekipleri, ulaştıkları baygın haldeki Zorbay Ş.G.'yi kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

Nabzı zayıflayan Zorbay Ş.G.'yi hayatta tutmak için büyük çaba harcayan ekipler, bilinci kapalı durumdaki şahsı jandarmaya ait helikopterdeki ekiplere teslim etti.

Helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne getirilen Zorbay Ş.G., burada bekleyen ekipler tarafından hızla ambulansa alındı.

HASTANEYE GELDİĞİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bu sırada ekipler Zorbay Ş.G.'ye kalp masajı yapmayı sürdürdü ancak Zorbay'ın hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Dağdaki diğer 3 kişi ise ekipler tarafından sağ salim aşağı indirildi.