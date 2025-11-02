Abone ol: Google News

Antalya'da dağlık alanda ayağından yaralanan turist 5,5 saatte kurtarıldı

Kumluca ilçesinde dağlık alanda ayağından yaralanıp mahsur kalan 54 yaşındaki Ukraynalı turist Lıumydla Vakula, ekiplerin 5,5 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp, sağlık ekibine teslim edildi.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 14:35
  • Antalya'nın Kumluca ilçesinde ayağından yaralanan Ukraynalı turist Lıumydla Vakula, 5,5 saat süren bir operasyonla kurtarıldı.
  • AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, zorlu koşullarda Vakula'yı sedyeyle taşıyarak ambulansa ulaştırdı.
  • Vakula, daha sonra Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'ndeki dağlık alanda gezdiği sırada ayağından yaralanan ve üzerine basamayan Ukraynalı Lıumydla Vakula, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine ekipler yer tespiti çalışmalarına başladı.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin inceleme ve çalışmalarının ardından Vakula'nın, araç yolunun bulunmadığı bir noktada olduğu tespit edildi.

Bir noktaya kadar araçla giden AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, ardından yaya olarak Lıumydla Vakula'nın bulunduğu yere ulaştı.

AMBULANSA ALINDI

Burada ilk müdahalesi yapılan Vakula, daha sonra AFAD ekibi tarafından sedyeye alınarak yaklaşık 1,5 saatlik taşıma sonucunda ambulansın olduğu noktaya getirildi.

5,5 SAATTE KURTARILDI

Lıumydla Vakula, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin kurtarma çalışması, yaklaşık 5,5 saat sürdü.

