Antalya'da dairede yangın: Üniversite öğrencisi gözyaşlarına boğuldu 10 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın büyük korku yaşanmasına sebep olurken, üniversite öğrencisi genç kız büyük üzüntü yaşadı.

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İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 62 Sokak’taki bir sitenin C blokunun 2. katında yaşayan üniversite öğrencisi Gözde G.'nin dairesinde yangın çıktı.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına hem bina içerisinden hem de balkondan müdahale etti.

Genç kız gözyaşlarını tutamadı

Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yüzü dumandan simsiyah olan öğrenci ise büyük üzüntü yaşadı.

Balkondaki 2 Türk bayrağının ise zarar görmediği görüldü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)