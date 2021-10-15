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- Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı
Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı
Seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, aracının kontrolden çıkması sonucu önce taksiye ardından duvara çarptı.
- DHA
- 15.10.2021 - 16:35
Alt geçitte takla atan otomobilin ardından uzun araç trafiği oluştu.
Antalya'da Konyaaltı istikametine seyir halinde olan Abdülhamit Pervane yönetimindeki 34 BFF 43 plakalı otomobil, taksiyle birlikte duvara çarptı.
YARA ALMADI
Takla atan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
Yaşanan olayın ardından bölgede uzun araç trafiğinin oluşmasıyla tek şerit kullanıldı.
Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.