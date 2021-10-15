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    Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı

    Seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, aracının kontrolden çıkması sonucu önce taksiye ardından duvara çarptı.
    • DHA
    • 15.10.2021 - 16:35
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    Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı

    Alt geçitte takla atan otomobilin ardından uzun araç trafiği oluştu.

    Antalya'da Konyaaltı istikametine seyir halinde olan Abdülhamit Pervane yönetimindeki 34 BFF 43 plakalı otomobil, taksiyle birlikte duvara çarptı.

    YARA ALMADI

    Takla atan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

    Yaşanan olayın ardından bölgede uzun araç trafiğinin oluşmasıyla tek şerit kullanıldı.

    Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı VİDEO

    Antalya da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı #2

    Antalya da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı #3

    Antalya da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı #4

    Antalya da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı #5

    Antalya da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı #6

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