Antalya'da drift yapan sürücü iş yerine girdi

Kavşaktan dönerken drift atan maganda, ortalığı birbirine kattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı İbrahim Sözen Caddesi'nde 07 AGY 292 plakalı aracıyla drift atan sürücü H.Y., yolun solundaki refüje çarptı.

Kontrolden çıkan araç daha sonra ise sağ taraftaki kaldırımı aşarak optik mağazasının vitrininden içeri girdi.

MAĞAZADA PANİK ANLARI

Mağazada bulunan iş yeri sahibi, çalışanlar ve müşteriler şans eseri kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, olay anında müşteri ile ilgilenen iş yeri sahibinin eşi kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Antalya'da drift atan otomobil iş yerine daldı

"HAVA ATMAK İÇİN HER TÜRLÜ SOYTARILIĞI YAPIYORLAR"

Yaşananların kaza olamayacağını belirten iş yeri sahibi Ömer Ünal, “Bir anda aracın iş yerine girdiğini gördük. Kazayı görenler otomobilin drift atarak geldiğini ve kaldırımı aşarak iş yerimize girdiğini söylediler. Allah’tan içeride bulunanlara bir şey olmadı.” dedi.

Kazayı gören bir vatandaş, buna kaza değil cinayet denilebileceğini belirterek “Ne yazık ki yazılan cezalar bu işin önüne geçilmesine yetmiyor. Hava atmak için otomobile bindiklerinde her türlü soytarılığı yapıyorlar. Bunlara en ağır ceza verilmelidir.” dedi.

9 BİN LİRA PARA CEZASI

Otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, mağazada başta vitrin ve cam olmak üzere büyük çapta hasar oluştu. Trafik ekipleri sürücüye drift atmak suçundan 6 bin 700, plakası sökülmüş halde otomobil kullanmak suçundan 2 bin 270 TL olmak üzere toplam 8 bin 970 TL para cezası uyguladı. Aracı da 60 günlüğüne trafikten men etti.