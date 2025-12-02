Antalya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, halk otobüsü ve motosiklete çarptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde A.U.'nun kullandığı otomobil, A.Y. idaresindeki motosiklete, ardından da H.S.'nin kullandığı şehir içi halk otobüsüne çarptı.

Kazada otomobil kaldırıma çıkarak durabilirken kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE VE OTOMOBİL SAHİBİNE PARA CEZASI KESİLDİ

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrolün ardından otomobil sürücüsü A.U.'nun ehliyeti olmadığı belirlenirken otomobil sürücüsü ve otomobil sahibine ayrı ayrı 18 bin 677 lira para cezası uygulandı.